وزير خارجية إيطاليا يبدأ زيارة إلى العاصمة الليبية

إسطنبول / الخليج 365

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى طرابلس، الأربعاء، للقاء رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج.

ووفق وكالة "آكي" الإيطالية (خاصة)، يلتقي دي مايو، خلال "زيارته الخاطفة" إلى ليبيا، عددا من مسؤولي حكومة السراج، المعترف بها دوليا.

وأوضحت الوكالة الإيطالية، أن دي مايو سيلتقي السراج ووزيري الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا.

Advertisements

فيما استبعدت أن تشمل زيارة وزير الخارجية الإيطالي مدينة بنغازي، شرقي البلاد، بحسب المصدر ذاته.

والإثنين، اجتمع السراج، مع الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، والسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند.

وبحث ثلاثتهم، في مدينة زوارة الساحلية (120 كم غرب العاصمة طرابلس) "التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب وضرب فلوله، ضمن التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة".

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي، سلسلة انتصارات في مواجهة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة "الوطية" الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، فيما يتأهب لتحرير مدينتي سرت والجفرة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.