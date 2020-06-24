العراق.. مقتل 12 عنصرا من "داعش" في نينوى

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن العراق، الأربعاء، مقتل 12 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية برية في محافظة نينوى (شمال) بإسناد مقاتلات عراقية وأخرى للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "جهاز مكافحة الإرهاب (تضم قوات نخبة في الجيش) تمكن من قتل 12 إرهابيا بالتنسيق مع طيران الجيش وطيران التحالُف الدولي في جبال 'قره جوخ' بقضاء مخمور" جنوب شرقي محافظة نينوى.

وأضاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم توجيه 59 ضربة جوية للمواقع التي تتحصن بها عصابات داعش الإرهابية، وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة".

وتشن قوات الجيش، منذ الإثنين، المرحلة الثالثة من حملة "أبطال العراق" لملاحقة فلول تنظيم "داعش" في محافظات شمالي وشرقي البلاد.

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وفي 12 فبراير/شباط الماضي، بدأت عملية "أبطال العراق" لملاحقة فلول "داعش"، فيما أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المرحلة الثانية منها في 2 يونيو/حزيران الجاري.

وتأتي العملية عقب زيادة وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت" في البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.