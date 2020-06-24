«الصحة»: تسجيل 3123 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2912 حالة شفاء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 2912 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 41 حالة وفاة.

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