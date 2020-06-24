شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يُقر نظاماً جديداً يجيز الاستعانة برأي التجار في المنازعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني الاستئناس برأي التجار في تعديل أخير لـ”اللائحة التنفيذية” لنظام المحاكم التجارية.

وجاء ذلك القرار ضمن عدد من التعديلات شملت المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، بهدف رفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

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وكان أبرز تلك التعديلات الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهنا للنشاط محل المنازعة، وفقًا لصحيفة “مكة”.

وتضمنت اللائحة التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف، وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى، دعما للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.

وشملت اللائحة تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.

كما احتوت اللائحة عدداً من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة.