شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: تخصيص خطبة الجمعة عن تحديد أعداد الحجاج في ظل جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، تعميماً لجميع فروع الوزارة بجميع المناطق، حول موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل.

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وأوضح التعميم أن الموضوع سيتناول القرار الصادر بشأن موسم حج هذا العام المتعلق بتحديد أعداد الحجاج التي ستؤدي الشعيرة ، حفاظاً على صحتهم.

وجاء التعميم للتأكيد على الخطباء استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأمور الشرعية، وبيان أهمية هذا القرار في المحافظة على الشعيرة، وتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ النفس.

ويأتي توجيه “آل الشيخ” في إطار مواكبة الجهود التي يبذلها ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ في العناية بشؤون الحرمين الشريفين، وقاصديهما، والسعي في توفير كل أسباب أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين، إلى جانب أن تكون خطبة الجمعة متزامنة مع جميع الأحداث التي تطرأ على الساحة وخصوصاً ما يتعلق منها في جائحة كورونا.