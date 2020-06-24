قصر الوطن على قائمة الوجهات السياحية الرائدة في المنطقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” رشحت جوائز السفر العالمية «قصر الوطن» لجائزة «الوجهة الثقافية السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2020»، وتُعنى هذه الجوائز بتكريم التميز، والاحتفاء به في جميع قطاعات صناعة السياحة والسفر العالمية.

يأتي هذا الترشيح لهذه الجائزة المرموقة، إشادة بتميز «قصر الوطن» كصرح معماري وحضاري فريد، فضلاً عن نجاحه في ترسيخ مكانته على المستوى الإقليمي والدولي منذ افتتاح أبوابه أمام الجمهور في 2019.

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