شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمطعم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين
سيطرت فرقة من إدارة الدفاع المدني بدبي، على حريق مطعم بمنطقة ديرة، وفي التفاصيل أفاد مصدر من الإدارة، بأن فرقة من مركز بورسعيد انتقلت إلى موقع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات الساعة 9:58 صباح أمس (الأربعاء) يفيد بنشوب حريق في مطعم مقابل ستي سنتر ديرة بدبي.
وأوضح المصدر أن الفرقة تمكنت من السيطرة على الحريق فور وصولها، ومن ثم بدأت عملية تبريد الموقع، مضيفاً أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وانحسرت الخسائر بمحتويات المطعم، وتم تحويل موقع الحريق للأجهزة المعنية لتحديد أسبابه.
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