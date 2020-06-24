نائبة عراقية مصابة بكورونا تنشر صورة مؤلمة من داخل الحجر الصحي

وغردت الجميلي على حسابها في موقع تويتر: "كوادرنا الطبية لقد خدمتم العراق بأنسانيتكم وأنتم تتقاضون الفتات وهناك من خذل العراق وهو في جنة النعيم الزائلة، الرفعة لكم والخزي لهم".

وتظهر الصورة التي نشرتها الجميلي، منتسبين من الكادر الطبي وهما يأخذان قسطا من النوم على أسرة العلاج بعدما أنهك التعب جسديهما.

وفي وقت سابق، شنت عضو البرلمان العراقي وحدة الجميلي، والتي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، هجوما شرسا على الحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن البلاد في طريقها للدخول في مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: " شهدت الأيام الماضية تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات، مما يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، وما تشكله من خطر كبير على المواطنين وضغط على المنظومة الصحية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.