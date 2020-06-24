وزير الصحة اللبناني يكشف عن إنجاز صحي جديد لبلاده

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تهنئة وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، خلال مؤتمره الصحفي شاكرا كل الذين عملوا على هذا الابتكار بدءا من رئيس ​لجنة الاقتصاد​ والتخطيط والرئيس التنفيذي لشركة "فونيكس" النائب ​نعمة افرام وجهود المخترعين في وقت​ يعاني لبنان من الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت حسن إلى أن "هذا الجهاز أصبح موجودا في وقت ​العالم​ كله يعاني من نقص في أجهزة التنفس، وهذا الجهاز لمعالجة المواطن وهو بارقة أمل"، مشيرا إلى "أننا اليوم نرى خاتمة سعيدة نحن بحاجة للجهاز ولعبنا كثيرا على عامل الوقت وقلنا لا داعي للهلع. كنا بحاجة إلى وقت ورفع للجهوزية واشترينا أجهزة تنفس من الخارج لم تصل إلى اليوم".

وأوضح الوزير اللبناني "عندما وضعنا في الوزارة إستراتيجية لمكافحة الجائحة عملنا على 3 مسلمات: أولا الوقت هو لصالحنا، ثانيا كنا نقول أنه يجب أن يكون هناك لقاح أو دواء وبدأت تظهر بشائر الأبحاث العلمية، وثالثا أنه بخضم ​الأزمة​ كنا ننتظر أجهزة التنفس لإسعاف المرضى وهذا اليوم تحقق".

وشدد حسن على أن "تعاون المجتمع والدولة بمسؤوليتها والوزارات ذات الصلة، والنظرة الثاقبة للفرق الطبية والعلمية بالوزارة كان لها الدور الرئيس في مكافحة الوباء. اليوم تتوج هذه الجهود لنقول للمواطن، رغم التحديات والصعوبات نحن إلى جانبكم ومسؤولين عن صحتكم بتعاون الجميع".