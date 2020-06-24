الصحة البحرينية: وفيات كورونا لم تتجاوز 0.3 % من المصابين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للوزارة على "تويتر".

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وقال وكيل وزارة الصحة وليد المانع: "نهدف من خلال مكافحة العدوى في مجال الرعاية الصحية تحقيق أقصى درجات السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الصحي"، مضيفا: "الوزارة حريصة على رفع معايير السلامة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية داخل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية".

وتابع: "نؤكد على أهمية التزام العاملين الصحيين بشكل دوري بقواعد مكافحة العدوى التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، مع إطلاع جميع العاملين الصحيين على الوضع الوبائي للمرض عالميا وإقليميا ومحليا".

وأوضح وكيل وزارة الصحة البحرينية أنه "تم توفير كل أدوات الحماية والوقاية الشخصية لضمان حصول العاملين الصحيين على أعلى درجات الحماية لمنع انتقال الفيروس من خلال الاتصال بالحالات القائمة".

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وقال وليد المانع: "تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج أكثر من 8 آلاف سرير، الإشغال منها 3811 سريرا، كما أن 1734 من الحالات القائمة تم تطبيق العزل الصحي المنزلي الاختياري عليها، وذلك لعدم ظهور الأعراض عليها وتطابقها مع الشروط المحددة لهذا النوع من العزل".

ولفت إلى أن "نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة تجاوزت 74 في المئة من الحالات القائمة، أما فيما يخص نسبة الوفيات فلم تتجاوز 0.3 في المئة، من الحالات المصابة".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 9 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 472 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.