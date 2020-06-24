ويظهر في الصور التي نشرتها الجريدة السورية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" الدمار الكبير الذي خلفته الغارات في بعض المنشآت والأبنية والهياكل المعدنية التي تعرضت لتخريب ودمار كامل.
ولم تشر الجريدة السورية إلى طبيعة هذه الأبنية وتبعيتها وأماكنها أو كمية الخسائر أو إلى وقوع ضحايا أو مصابين في منشروها.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في ريف حماة، أمس الثلاثاء، أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عدة نقاط في ريف حماة الشرقي، أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح بسبب الشظايا، وتم نقل المصابين إلى مشفى السلمية الوطني.
ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن الصواريخ التي استهدفت المواقع، مصدرها الحدود السورية العراقية، ويرجح أنها من منطقة التنف التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الامريكي.
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي على عدد من مواقعها العسكرية في ريف حماة.
وأوضحت الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني على لسان مصدر عسكري، إنه "في تمام الساعة 00,45 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع تابعة للجيش السوري في السلمية والصبورة بريف حماة".
وأضافت الدفاع السورية إنه "وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط الدفاع الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".
كانت هذه تفاصيل خبر المشاهد الأولى للدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في حماة السورية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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