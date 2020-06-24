التحالف: الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي متفقان على التهدئة وتنفيذ اتفاق الرياض

ونقلت قناة "العربية" عن التحالف، قوله إن الحكومة اليمنية والمجلس أكدا الالتزام بوقف إطلاق النار، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتنفيذ اتفاق الرياض.
وكشف التحالف عن وصول مراقبين عسكريين من القوات المشتركة إلى أبين، مشيرًا إلى أن نشر المراقبين يأتي استجابة لجهود وقف إطلاق النار في المحافظة والفصل بين القوات.
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وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية، يوم الاثنين، موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على الوقف الشامل لإطلاق النار في المحافظات الجنوبية على أن يبدأ التطبيق بشكل شامل في أبين ويتم بحث تطبيقه في باقي المناطق.
من جانبه قال منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي: "رحبنا في المجلس بدعوة الأشقاء لعدم انتهاج سلوك الحرب وإيماننا برفض العنف وحل المشكلات القائمة".
وأضاف صالح لـ"سبوتنيك": "خلال الفترة الماضية كانت توجيهات القيادة السياسية للقوات المسلحة الجنوبية بأن تكون في موقف الدفاع، وبالتالي نحن سنلتزم بالاتفاق الأخلاقي الذي قطعناه على أنفسنا مع الأشقاء في التحالف".
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