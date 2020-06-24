"الصحة العراقية" تعلن البدء بدراسة المعلومات الخاصة بالعلاج الروسي لكورونا

وقال وزير الصحة حسن التميمي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وممثل الصحة العالمية أدهم إسماعيل، إنه "تم مناقشة الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية"، مشيرا إلى أنه "تم التوجيه بزيادة المختبرات الفاحصة وإجراءات المسح الميداني، وهناك مراكز جديدة سيتم افتتاحها في الأيام المقبلة".

وبيّن أن "مجلس الوزراء خصص قطع أراض إلى الملاكات الصحية العاملة بمواجهة فيروس كورونا"، لافتا إلى أن "الملاكات الصحية تبذل جهودا كبيرة لاستيعاب أعداد المصابين"، وفقا لموقع "أخبار العراق".

وأكد التميمي أن "المعلومات بشأن علاج كورونا وصلت من الجانب الروسي، وأن اللجان الاستشارية باشرت بدراستها".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، أن البلاد في طريقها للدخول بمرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان: "شهدت الأيام الماضية تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات، مما يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، وما تشكله من خطر كبير على المواطنين وضغط على المنظومة الصحية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.