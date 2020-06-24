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وأضاف أن قوات كل من الجيش اليمني والمجلس الانتقالي، استقبلت المراقبين السعوديين، وأبدت استعدادها التعاون معهم لإيقاف خروقات وقف إطلاق النار التي يتبادل الطرفان الاتهامات بتنفيذها.
وكان التحالف العربي أعلن، الاثنين الماضي، استجابة كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوته وقف إطلاق النار وإيقاف التصعيد العسكري في محافظة أبين، مشيرا إلى نشره مراقبين لتثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... لجنة عسكرية سعودية تصل إلى أبين لمراقبة وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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