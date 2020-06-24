تعليق صلاة الجمعة في فلسطين إثر تصاعد انتشار "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية، الأربعاء، تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة لهذا الأسبوع، إثر تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه "نظرا لانتشار الوباء وتزايد انتقال المرض، وحرصا على سلامة أبناء شعبنا، تقرر تعليق أداء صلاة الجمعة وخطبتها في المساجد ليوم الجمعة".
وأوضح البيان أن بقية الصلوات ستقام في المساجد كالمعتاد.
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى ألف و517، بينها 5 وفيات، و616 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
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