وزير الخارجية الأردني يصل بغداد في زيارة رسمية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، العاصمة بغداد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها قادة العراق لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال مصدر في الخارجية العراقية، للأناضول، إن الصفدي وصل إلى بغداد وكان في استقباله نظيره العراقي فؤاد معصوم.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الصفدي سيلتقي الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونظيره العراقي وشخصيات سياسية أخرى.

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وأشار أن مباحثات الوزير الأردني ستركز على "تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة والجهود الإقليمية والدولية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والأوضاع على الساحة الإقليمية".

ورجح المصدر أن تستغرق زيارة الصفدي يوما واحدا.

وهذه ثاني زيارة للصفدي إلى العراق منذ مطلع العام الجاري؛ إذ زار الوزير الأردني بغداد في يناير/كانون الثاني الماضي في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.