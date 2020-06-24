الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين وسط الضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلين فلسطينيين، وسط الضفة الغربية، بدعوى "البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة ج".

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية داهمت بلدة بيت سيرا، غربي رام الله، وهدمت منزلا قيد الإنشاء.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، هدمت جرافات إسرائيلية منزلا في بلدة بيتونيا غربي رام الله، بذات الذريعة.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج"، التي تقع تحت سيطرتها.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

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