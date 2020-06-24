جامعة الملك خالد تستعد لإقامة ندوة التطوع الصحي

تحت رعاية معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي تستعد الجامعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لإقامة ندوة إلكترونية بعنوان “التطوع الصحي”، وذلك ضمن برنامج “مبادرون” خلال الفترة 10- 11 ذي القعدة الجاري.

وتهدف الندوة إلى بيان أهمية التطوع عمومًا والصحي خصوصًا للتصدي للأمراض المهددة لصحة المجتمع، ونشر ثقافة التطوع الصحي، وتوضيح أخلاقيات الممارس الصحي، وزيادة الوعي للآليات والممارسات الصحية للتطوع الصحي.

ويشارك في الندوة مجموعة من المختصين والباحثين في المجال الصحي والتطوعي من عدد من الجهات ذات العلاقة، وسيناقش المشاركون مجالات العمل الصحي والتطوعي في ظل أزمة كورونا، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التطوع الصحي، إضافة لصفات المتطوع الصحي، كما ستستعرض الندوة بعض النماذج والتجارب الميدانية للتطوع الصحي.