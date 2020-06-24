آل الشيخ يوجه بأن تكون خطبة الجمعة القادمة حول القرار الخاص بالحج

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ اليوم، بأن تكون خطبة الجمعة القادمة 5 / 11 / 1441هـ عن قرار المملكة بقصر أداء الحج على الراغبين بالحج من مختلف الجنسيات من داخل المملكة، استمراراً لجهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي حيال الأمور الشرعية.

وكان وزير الحج محمد بن صالح بنتن، قد أكد أمس أن المملكة العربية السعودية تتشرف في كل عام بخدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات؛ لتمكينهم من أداء مناسك الحج والعمرة وتقديم أفضل الخدمات لهم تنظيميًّا وصحيًّا وأمنيًّا، بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لمسيرة الحج ومسيرة ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في المشاعر.