مباراة النصر والهلال على ملعب الملك فهد الدولي

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بينت تقارير إعلامية أن استاد الملك فهد الدولي سيستضيف ديربي الرياض الذي يجمع النصر بالهلال .
وحدد اتحاد الكرة السعودي، تاريخ الـ4 من أغسطس المقبل، لاستئناف الجولات الثماني المتبقية من مسابقة دوري المحترفين، في الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد رفع وزارة الرياضة الحظر المفروض على النشاط، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويستضيف النصر، في الجولة الـ23 من المسابقة، الهلال، في قمة ستحدد بشكل كبير هوية البطل.
ووفقا لما ذكره برنامج ”الحصاد الرياضي“، عبر حسابه على ”تويتر“، فإن ديربي الرياض بين النصر والهلال، قد يقام على ستاد الملك فهد الدولي، بعد جاهزيته التامة.
وأشار البرنامج، إلى جاهزية الملعبين الأساسي والرديف باستاد الملك فهد الدولي، من حيث التعقيم وتوفير الأدوات الطبية اللازمة، بما يتناسب مع البروتوكولات المعتمدة من وزاراتي الرياضة والصحة.
يذكر أن ستاد الملك فهد الدولي، خضع لعمليات صيانة كبيرة، طوال الأشهر الماضية، ليكون جاهزا لاستقبال المباريات من جديد.
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