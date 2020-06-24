الأهلي يتفق مع سلمان المؤشر على تمديد عقده

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي الاهلي إلى اتفاق مع سلمان المؤشر، لاعب الفريق، على تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري، والذي كان سينتهي بعد أيام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها، فإن العقد الذي تم تمديده، يحمل مميزات العقد السابق ذاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاق الطرفين على هذا الأمر تم بهذه الصيغة حتى يتمكن اللاعب من المشاركة فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري، الذي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استئنافه بعد موافقة وزارة الرياضة على عودة النشاط الرياضي.