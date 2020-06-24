شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بجدة ينجح في استئصال ورم كبير برأس طفلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى شرق جدة من استئصال ورم كبير برأس طفلة في المرحلة الابتدائية بنجاح.

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وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه بتوفيق من الله عادت فتاة بالمرحلة الابتدائية لحياتها الطبيعة بعد إنقاذها من ورم كبير برأسها.

ولفتت إلى أن العملية، استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة، وغادرت الفتاة المستشفى وهي في أتم الصحة والعافية لتعود لحياتها الطبيعية.