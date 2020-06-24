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فريق طبي بجدة ينجح في استئصال ورم كبير برأس طفلة

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى شرق جدة من استئصال ورم كبير برأس طفلة في المرحلة الابتدائية بنجاح.

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وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه بتوفيق من الله عادت فتاة بالمرحلة الابتدائية لحياتها الطبيعة بعد إنقاذها من ورم كبير برأسها.

ولفتت إلى أن العملية، استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة، وغادرت الفتاة المستشفى وهي في أتم الصحة والعافية لتعود لحياتها الطبيعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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