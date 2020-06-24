السودان يعلن بشرى سارة بشأن ملف تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين

وقال الوزيرة السودانية، إنه يجري هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة على ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين، في إشارة إلى الهجومين اللذين اتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع فيهما، وفقا لشبكة "فرانس برس".

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وأشارت وزيرة الخارجية السودانية إلى أن "شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بات وشيكا".

وتابعت أن "السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للإرهاب".

وأضافت وزيرة الخارجية "نتوقع من الإدارة الأمريكية اتخاذ مسار سريع لتكملة الإجراءات التشريعية وإتمام رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب وقت ممكن".

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وأوضحت أن هناك في الوقت الحالي وفدا عن الحكومة السودانية في واشنطن "يتفاوض مع محامي الضحايا والمسؤولين في وزارة الخارجية"، لافتة إلى خطوة سابقة مماثلة هي "اكتمال التسوية مع ضحايا المدمرة كول".

وكان عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، كشف مطلع الشهر الجاري، عن السبب الحقيقي وراء تأخير رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد حمدوك في حوار مطول مع صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الجمعة، أن هناك تطورا كبيرا في الحوار مع الجانب الأمريكي على ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبأنهما وصلا لتفاهمات كبيرة حوله، وتبقىّ جزء بسيط.

وأوضح حمدوك أن هذا الجزء يتعلق بالتعويضات في تفجيرات سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام، وبأنه "حتى هذه القضية قطعنا فيها خطوات كبيرة، ونتوقع أن نصل إلى نهايات في القريب العاجل"، مضيفا: "سنناقش هذا الأمر مع الأمريكان والأشقاء في الإقليم، ونأمل بأن نصل لتفاهمات، وهو ملف ظللنا نعمل عليه منذ مجيئنا للسلطة، ونتوق لأن يحدث فيه انفراج كبير قريبا".