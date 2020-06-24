وأفادت قناة "المملكة"، صباح اليوم الأربعاء، بأن نتائج الاستطلاع قد أعلن عنه خلال مؤتمر صحفي بشأن تقييم أداء حكومة عمر الرزاز بعد عامين على تشكيلها.
وأشار الاستطلاع الأردني إلى أن العينات الوطنية العشوائية يجري سحبها من دائرة الإحصاءات العامة.
وكشف الاستطلاع تراجع نسبة من يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، مقارنة مع استطلاع التشكيل والاستطلاع الذي أجري خلال أزمة كورونا في مايو/أيار 2020.
ويظهر الاستطلاع أن 58% من العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. ومن بين ما كشف عنه الاستطلاع، أن نحو 72% من الأردنيين يثقون بحكومة الرزاز.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 9.13 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 430 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
© Sputnik . MOHAMED HASSAN
7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع أردني: الحكومة نجحت في مواجهة أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.