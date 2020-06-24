عملية أمنية للجيش العراقي ضد "داعش" في ثلاث محافطات

ونقلت وكالة الأنباء العراقية تصريحات المحمدي الذي قال إن "القوات الأمنية العراقية نفذت عمليات تفتيش واسعة في مناطق صلاح الدين وحوض العظيم في ديالى وجنوب كركوك وشمال سامراء".

وأضاف المحمدي أن "العمليات المشتركة أعدت خطة منسقة بالاشتراك مع قيادة القوات البرية المتمثلة بقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء والفرقة المدرعة التاسعة والقوات الخاصة بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش".

وتابع المحمدي، أن "العملية تضمت تدمير أوكار لداعش الإرهابي في أجزاء من البحيرات والوديان، والعثور على عبوات ناسفة ومعدات أخرى"، مبينا أنه "تم الاتفاق على ترسيم الحدود الفاصلة بين المحافظات الثلاث وأن تكون منسقة بشكل جيد وسيكون هناك مسك للمناطق والفجوات".

وأشار المحمدي أن "العمليات كانت ناجحة ومؤثرة على الإرهابيين ولن يكون هناك أي مأوى للعناصر الإرهابية في تلك المناطق، والعمليات مستمرة لفرض الاستقرار".