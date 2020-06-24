"الخطوط القطرية" تؤكد استمرار العمل على إعادة بناء شبكة وجهاتها الدولية

موسكو - سبوتنيك. وقالت المؤسسة القطرية، عبر "تويتر": "تواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها التي أصبحت تضم أكثر من 45 وجهة عالمية. نسيّر رحلاتنا اليوم إلى العديد من المدن الرئيسية حول العالم، من ضمنها شيكاغو، وباريس، وسيدني".
ومع تخفيف القيود المفروضة على السفر ودخول الدول حول العالم، ساعدت الناقلة أكثر من 1.8 مليون مسافر في الخارج للعودة إلى بلدانهم خلال هذه الأزمة، وفقا لموقع الشركة.
وكثفت "الخطوط الجوية القطرية" من إجراءات السلامة على متن رحلاتها، بهدف حماية الركاب وطواقم الطيران؛ وأجرت الناقلة الوطنية لدولة قطر حزمة من التعديلات على خدماتها، بما في ذلك ارتداء أفراد طاقم الضيافة العاملين على الرحلات لبدلة واقية، وتقديم الخدمات على الرحلات بشكل جديد يقلل من الاتصال بين الركاب والطاقم.
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