شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من مطار جدة للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، إغلاق الصالة الجنوبية بالمطار أمام حركة المسافرين. Advertisements ونوه الحساب الرسمي للمطار في تغريدة على “تويتر”، بأنه تم انتقال كافة العمليات التشغيلية إلى الصالة رقم (1). وكان مطار الملك عبد العزيز قد أعلن قبل يومين نقل كافة رحلات المواطنين القادمين من الخارج، ضمن مبادرة “عودة آمنة” ورحلات الوافدين المغادرين ضمن مبادرة “عودة” إلى الصالة رقم (1).

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