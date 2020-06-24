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تنبيه مهم من مطار جدة للمسافرين

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من مطار جدة للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، إغلاق الصالة الجنوبية بالمطار أمام حركة المسافرين.

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ونوه الحساب الرسمي للمطار في  تغريدة على “تويتر”، بأنه تم انتقال كافة العمليات التشغيلية إلى الصالة رقم (1).

وكان مطار الملك عبد العزيز قد أعلن قبل يومين نقل كافة رحلات المواطنين القادمين من الخارج، ضمن مبادرة “عودة آمنة” ورحلات الوافدين المغادرين ضمن مبادرة “عودة” إلى الصالة رقم (1).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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