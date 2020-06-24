شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط لإصدار تأشيرة «الخروج النهائي» عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت منصة “أبشر” شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً عبر حساب المستفيد بالمنصة. وأشارت “أبشر” في انفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه الشروط تتمثل في سداد جميع المخالفات المرورية، وعدم وجود مخالفات سابقة لإلغاء التأشيرة، وعدم وجود تأشيرة سارية، والتواجد داخل المملكة، وسريان صلاحية الإقامة والجواز، وعدم وجود مركبة مسجلة بالنظام.

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