شكرا لقرائتكم خبر عن أول وفاة بكورونا في أستراليا مُنذ أكثر من شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أستراليا الأربعاء، عن أول وفاة بفيروس كورونا مُنذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينات من العمر توفي الثلاثاء، بولاية فيكتوريا.

وقال بريت ساتون أكبر مسؤول صحي في الولاية للصحفيين في ملبورن، إنها سجلت 20 حالة إصابة الثلاثاء، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 1900 بعد تسجيل 17 حالة الثلاثاء، و16 حالة في اليوم السابق، وأثارت الزيادة في الحالات بفيكتوريا مخاوف من موجة تفش ثانية بعد تحديد 241 حالة كحالات معدية بزيادة ثماني حالات عن الثلاثاء.

وتحاول السلطات في فيكتوريا، التي أصبحت بؤرة لتفشي المرض في أستراليا، احتواء انتشار الفيروس في نحو ست ضواحي في مدينة ملبورن كبرى مدن البلاد التي شهدت ارتفاعاً في حالات الإصابة، ومعدل إصابات كورونا ووفياتها محدود في أستراليا إلى الآن، إذ سجلت أكثر من 7500 إصابة و103 وفيات، وساعدها على ذلك إجراءات الإغلاق الصارمة وقواعد التباعد الاجتماعي.

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