شكرا لقرائتكم خبر عن كيم جونج أون يعلق التحرك العسكري لجيشه نحو الجنوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خطط القيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، كما أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية؛ بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الكوريتين.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء، أن كيم ترأس، الثلاثاء، اجتماعاً للجنة العسكرية المركزية التي علقت خطط التحرك العسكري ضد الجنوب، ولم تعطِ الوكالة أي تفسير إضافي لهذا التغيير الواضح في الاستراتيجية.

وكثف النظام الكوري الشمالي في الآونة الأخيرة الهجمات الشفوية ضد سيؤول، منتقداً بشكل خاص قيام منشقين كوريين شماليين في الجنوب بإرسال منشورات دعائية إلى الشمال عبر البالونات، وبعدما قطعت قنوات الاتصال الرسمية، دمرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، مكتب الارتباط الذي دشن في سبتمبر/أيلول 2018، في شمال المنطقة المنزوعة السلاح، وكان يرمز إلى التهدئة التي سادت بين الكوريتين في تلك السنة.

وأعلن الجيش الكوري الشمالي، أنه سيقوم بتحركات ضد الجنوب تشمل: احتلال مواقع التعاون بين الكوريتين المجمدة حالياً، إضافة إلى إعادة نصب مراكز مراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح، أو حتى تكثيف المناورات العسكرية.

من جهته، قال الأستاذ في جامعة ايهوا في سيؤول، ليف اريكي ايسلي، لـ«فرانس برس»، إن ترك شخص ما يتحدث باسم النظام يعطي كيم جونغ أون فرصة تعديل المسار في وقت لاحق، مضيفاً: إنه يقوم بذلك على الأرجح على أمل الحصول على تنازلات خارجية، أو لأن جيشه بحاجة إلى المزيد من الوقت؛ لكي يُطبق استفزازه المُقبل.

وتابع: الأمر الأكيد هو أن كوريا الشمالية التي تملك السلاح الذري، لم تنتهِ من التهديدات ضد كوريا الجنوبية، أو تعزيز ما تعده قوة الردع.