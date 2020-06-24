شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب المكسيك يودي بحياة 6 أشخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجة، جنوب المكسيك، الثلاثاء، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، وإصابة آخرين في قرى معزولة بإصابات خطرة، بينما ألحق أضراراً بالمباني على بعد مئات الكيلومترات في العاصمة مكسيكو سيتي.

وسقط قتلى الزلزال قرب مركزه في ولاية واهاكا الجبلية التي تشتهر بزراعة البن وعمارتها التي تعكس حقبة الاستعمار الإسباني، وقال شاهد لـ«رويترز» في مدينة لا كروسيتا على ساحل المحيط الهادي، والتي تقول السلطات المكسيكية، إنها مركز الزلزال، إنه رأى سكاناً مذعورين خارج منازلهم بعد ساعات من وقوع الزلزال؛ وذلك خشية حدوث هزات ارتدادية قاتلة.

وأضاف ساكن محلي آخر: إن جدران المنازل أصابتها الشقوق الواسعة، والسكان راحوا يزيلون الأنقاض من الشوارع، ونحو 200 منزل تعرضت لأضرار، منها 30 تضررت بشدة، وفي مكسيكو سيتي، اهتزت المباني بقوة، وهرع السكان إلى الشوارع عندما دوت صفارات الإنذار المبكر من الزلازل، وأفاد مسؤولون بأن شخصين أصيبا، وتعرض أكثر من 30 مبنى في العاصمة لأضرار.

ورصدت خدمة رصد الزلازل في البلاد حدوث موجة تسونامي على ساحل واهاكا، بعد أن زاد مستوى سطح البحر على 60 سنتيمتراً عند شاطئ واتولكو، المقصد الشهير للسياح الأمريكيين والكنديين، بينما أوصت هيئة الحماية المدنية المكسيكية السكان بأن يبتعدوا عن الساحل، وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي انحسار مياه المحيط في واهاكا.