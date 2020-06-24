شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق تطبيق «فرصة أمل» لطلب العلاج من الإدمان إلكترونياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال مؤتمر صحفي عن بعد تطبيق «فرصة أمل» بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والمركز الوطني للتأهيل، لطلب العلاج من الإدمان إلكترونياً وتقديم مواد توعية وإرشادية على مدار العام لكافة شرائح المجتمع وخاصة أصحاب الهمم.

وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، العقيد طاهر غريب الظاهري، خلال المؤتمر إن هدف هذا التطبيق هو تقديم مواد توعوية وإرشادية على مدار العام ويتم تحديثها باستمرار وتوفير خدمة طلب العلاج من الإدمان بوسيلة إلكترونية بالتنسيق مع المركز الوطني للتأهيل ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم التي ستوفر ترجمة المواد التوعوية بلغة الإشارة لتتناسب مع مستخدمي التطبيق من أصحاب الهمم.

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