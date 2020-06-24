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32 ألف إصابة و800 وفاة بكورونا في أمريكا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة 800 وفاة إضافية؛ جرّاء كوفيد-19، فضلاً عن أكثر من 32 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 المنصرمة حسب جامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات للجامعة التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن ، أن العدد الإجمالي للوفيات جرّاء الجائحة في البلاد بلغ 121.176 وفاة من أصل 2.342.739 إصابة، وتمثّل الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، من حيث عدد الإصابات والوفيات، وتتخطى سائر الدول بفارق شاسع.
وكانت الولايات المتّحدة سجّلت، الأحد، 305 وفيات بالفيروس خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة ضحايا يومية مُنذ أشهر، ونجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على الوباء، بعدما كانتا البؤرة الأساسية لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، الذي انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب وبات يتفشى بوتيرة متسارعة في 20 ولاية أمريكية أبرزها فلوريدا، بينما سجلت ولاية تكساس التي باشرت الخروج من الحجر في أوائل مايو/أيار الماضي، الثلاثاء، خمسة آلاف إصابة جديدة، في رقم قياسي مُنذ بدء الجائحة، وهو ما دفع الحاكم الجمهوري غريج أبوت إلى دعوة مواطنيه للبقاء في المنازل.
ومع تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجياً في مختلف الولايات، ونزول مئات آلاف المحتجّين إلى الشوارع في سائر أنحاء البلاد للتظاهر ضد العنصرية، زادت المخاوف من أن تشهد الولايات المتحدة موجة ثانية من تفشّي الوباء.

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