شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 23 يونيو/حزيران الجاري، انخفاضاً من 22 في اليوم السابق، من بينها سبع إصابات سُجلت في بكين؛ وذلك انخفاضاً من تسع إصابات في اليوم السابق.

وتشهد بكين تفشياً جديداً مرتبطاً بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة، أصيب خلاله أكثر من 250 شخصاً مُنذ 11 يونيو/حزيران الجاري، وتفرض السلطات المحلية قيوداً على تنقل المواطنين بالعاصمة، وتكثف من الإجراءات الأخرى؛ للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.

وأبلغت الصين كذلك عن ثلاث حالات إصابة لقادمين من الخارج، انخفاضاً من تسع قبل يوم، وعن ثلاث حالات جديدة من دون أعراض، انخفاضاً من سبع في اليوم السابق، ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

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