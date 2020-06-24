شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: جدار «المكسيك» أوقف كل شيء حتى كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أريزونا الثلاثاء، بفعالية الجدار المبني على جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مؤكداً أنه مفيد للغاية وخصوصاً في مواجهة «كورونا».

وقال ترامب خلال طاولة مستديرة في مدينة يوما بمناسبة الانتهاء من بناء 200 ميل من الجدار ما يعادل (322 كلم): إنه أقوى جدار موجود في العالم، يتمتع بتكنولوجيا لا تُصَدّق، مشدداً على أن هذا الجدار المثير للجدل مفيد في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكنه أثبت أيضاً أنه فعال للغاية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، قائلاً: لقد أوقَف كوفيد-19 كل شيء.

وأضاف أن في كاليفورنيا على سبيل المثال هناك مناطق ينتشر فيها الفيروس بشدة من الجانب المكسيكي، مضيفاً: لو لم يكن لدينا جدار، لكان الوضع كارثياً، وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الاثنين، أنّ ترامب سيتوجّه الثلاثاء، إلى الحدود الجنوبية للبلاد للاحتفال بانتهاء أعمال تشييد قسم من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.

والرئيس الجمهوري الطامح للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، يسعى إلى إعادة الزخم لحملته الانتخابية، وتعزيز رصيده لدى ناخبيه بعدما تضاءل بسبب الأزمات التي استجدّت في الأشهر الأخيرة ومنها جائحة كوفيد-19، أزمة البطالة، حركة الاحتجاج ضدّ عنف الشرطة والعنصرية.

وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من محاربة الهجرة غير الشرعية أحد مداميك عهده، بعدما وعد في 2016 ببناء جدار على امتداد الحدود مع المكسيك البالغ طولها 3200 كيلومتر، على أن تدفع المكسيك كلفة بناء هذا الجدار، لكنّه فشل في ذلك، كما فشل في إقناع الكونجرس برصد الأموال المطلوبة للجدار، فطلب من البنتاجون تخصيص جزء من ميزانيته لتمويل أعمال البناء.