شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون ثقافي لإنشاء متحف ذاكرة الأدب الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الدكتور محمد بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، مع شيخة المطيري رئيسة قسم الثقافة الوطنية والعلاقات العامة، وأنور الظاهري رئيس شعبة العلاقات العامة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث سبل التعاون الثقافي بين المركز والاتحاد.
وتحدث الدكتور ابن جرش خلال اللقاء حول فكرة تأسيس متحف ذاكرة الأدب الإماراتي، من أجل الحفاظ على الأرشيف الأدبي والثقافي في الاتحاد منذ نشأته عام 1984 ليكون متاحاً في المستقبل للباحثين والأجيال القادمة، وقال: «المركز متخصص في الأرشفة الإلكترونية للكتب والمخطوطات والوثائق بطرق علمية، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك تعاون مستقبلي مع مؤسسات ثقافية أخرى تساعدنا على الحفاظ على تراث الأدباء ونتاجاتهم ضمن متحف ذاكرة الأدب الإماراتي».
وقد رحب مركز جمعة الماجد بهذه الفكرة التي من شأنها الحفاظ على الأرشيف الأدبي للمؤلفين الإماراتيين، وأبدى استعداده للتعاون مع اتحاد الكتّاب.
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