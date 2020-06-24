قرقاش يعلق على قرار السعودية بشأن الحج

وكتب قرقاش على حسابه الرسمي على "تويتر": "نشيد بالترتيبات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. ففي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا ومخاطر تفشي العدوى بين ضيوف بيت الله الحرام كان الاهتمام والأولوية بعد إقامة الشعيرة إلى حفظ الأنفس".
وأضاف: "القرار السعودي حكيم، ووازن بين أولويتيْن: عدم تعطل النسك وحفظ الأرواح".
وقررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.
وقالت وزارة الحج في بيان: "نظرا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم".
وأضاف البيان: "وبناء على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها".
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