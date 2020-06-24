مجلس الأمن الدولي يبحث خطة "الضم"

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، بأن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، سيقدمان إفادة لأعضاء المجلس بشأن خطة الضم الإسرائيلية.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.

وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.

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