الجزائر تشرع في بناء قاعدة عسكرية قرب المغرب

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ونقلت صحيفة "الشروق"، مساء أمس الثلاثاء، عن مصادر خاصة ومطلعة، أن السلطات العليا الجزائرية قررت بناء قاعدة عسكرية استراتيجية في موقع قريب من القاعدة المغربية.

وأكدت الصحيفة أن هذا القرار الاستراتيجي للجزائر يأتي ردا على مرسوم رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، منتصف شهر مايو/أيار الماضي، والقاضي بتخصيص أرض بمساحة 23 هكتارا، في إقليم جرادة الحدودي، لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية.

وأشارت الصحيفة على لسان مصادر خاصة ومطلعة، إلى أن "تشييد قاعدة عسكرية مغربية يظهر مخططا عدائيا واضحا تجاه الجزائر، ويكشف تنفيذ أجندات دولية عدائية ضد استقرار المنطقة"، وبأن قرار الجزائر جاء "طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل"، مضيفة أن تشييد القاعدة العسكرية سيكون حماية للحدود والأمن القومي من التهديدات الخارجية، وفق تأكيدها.