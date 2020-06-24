شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى تفجيرين متتاليين بمدينة منبج السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بسوريا، بوقوع إصابتين بين المدنيين، إثر تفجيرين متتالين وقعا اليوم الأربعاء على طريق الجزيرة فى مدينة منبج شمال البلاد، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

يذكرأن، أعلنت الدفاعات الجوية السورية عن تصديها لأهداف معادية في سماء ريف حماة، وتمكنت من إسقاط عدد منها، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم، موضحة أن إسرائيل نفذت عدوانا على مواقع بريف حماة والأضرار مادية فقط.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية أطلقت صواريخ على بعض المواقع للجيش السوري في ريف السويداء بجنوب البلاد وريف دير الزور شرقي سوريا.

وأسفر استهداف المواقع عن مقتل اثنين من العسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح، حسب مصدر عسكري لـ"سانا".

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