شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من موجة حارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في درجات الحرارة على محافظات جدة ، والليث ، والكامل ، وبحره ، وخليص ، ورابغ، وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

يذكرأن، كشفت أمانة مكة عن تسليم 24 قطعة أثرية لوزارة السياحة السعودية، تم العثور عليها أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة، بحسب صحيفة سبق السعودية.

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وتم تسليمها لجهة الاختصاص بحضور أمين مكة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وأمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة مكة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، أن الآثار التي عثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية يعود تاريخ أحدها إلى العام ٦٥٥هـ.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة السياحة، وجرى تسليم هذه الشواهد لهم باعتبارهم الجهة ذات الاختصاص، مؤكداً بأن العمل بمشروع المواقف الذكية مستمر، وذلك بعدما وقفت وزارة السياحة بالتنسيق مع وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة على الموقع لمعاينته.