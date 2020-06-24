شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 14 فلسطينيا فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة شملت 14 مواطنا فلسطينيا في انحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5 مواطنين بينهم صحفي من جنين شمال الضفة الغربية، و 6 مواطنين من قلقيلية شمال غربي الضفة، و3 مواطنين في الخليل جنوب الضفة .

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