شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 44 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 639 حالة . وقال المركز في بيان على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أوردته وكالة الأنباء الليبية، إن حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 639 إصابة و17 وفاة، بعدما أحصى المركز 44 إصابة و4 وفيات، فيما زادت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 132 شخصا بعد شفاء 16 حالة.

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