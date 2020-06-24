النظام السوري: تصدينا لقصف إسرائيلي جديد على حماة

محمد مستو / الخليج 365
قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت بعد فجر الأربعاء، لـ"عدوان جوي إسرائيلي" على مدينتي السلمية والصبورة بريف محافظة حماة (وسط)، وأسقطت عددا كبيرا من الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه، إنه "في تمام الساعة 00:45 من بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، نفذت إسرائيل عدوانا جويا جديدا استهدفت فيه عدة مواقع للجيش في السلمية والصبورة بريف حماة".
وأوضح المصدر أنه "فور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".
وكانت بعض المواقع العسكرية بريفي محافظة دير الزور (شرق) ومحافظة السويداء (جنوب) تعرضت مساء الثلاثاء لقصف صاروخي إسرائيلي؛ ما تسبب بمقتل جنديين ضمن جيش النظام السوري وإصابة آخرين إلى جانب وقوع أضرار مادية، حسب ما نقلته "سانا".
ووفق وكالة أنباء النظام، فإنه "في تمام الساعة التاسعة و17 دقيقة من مساء الثلاثاء ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق (مدينة) تدمر (وسط)، وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفى منطقة السخنة (بمحافظة حمص/وسط)، وبالتزامن مع ذلك تم استهداف موقع عسكري آخر بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء".
ولم يصدر على الفور أي تاكيد رسمي للقصف من الجانب الإسرائيلي.
وتتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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