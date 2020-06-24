إسرائيل تقتلع عشرات أشجار الزيتون في الأغوار الفلسطينية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

اقتلعت قوة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، عشرات أشجار الزيتون في قرية بردلة، في منطقة الأغوار الشمالية، بالضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي بردلة، زايد صوافطة، لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت القرية، برفقة جرافات، وشرعت بعملية اقتلاع نحو 90 شجرة زيتون.

ووصف "صوافطة" بـ"جريمة اقتلاع الأشجار"؛ وقال إنه تهدف لدفع السكان للرحيل من الأغوار والسيطرة عليها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن عزم حكومته الشروع بتنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل، وقال أيضا في تصريحات أخرى إنه يريد ضم نصف المنطقة "ج".

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والإسرائيلية الكاملة.

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