أكثر من ألف برلماني أوروبي يعارضون خطط إسرائيل لضم الضفة

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
وقع أكثر من ألف برلماني أوروبي، رسالة يعارضون فيها "بشدة" خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وتثير الرسالة "مخاوف جدية" بشأن المقترحات الإسرائيلية وتدعو إلى "اتخاذ ردود مناسبة".
ومن ضمن الموقعين على الرسالة أكثر من 240 نائبا بريطانيا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي قالت إن السفارة الإسرائيلية في لندن رفضت التعليق على الأمر.
ويأتي نشر الرسالة في عدة صحف قبل أسبوع من إمكانية بدء عملية الضم.
ووفق اتفاق على تقاسم السلطة بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" والذي قاد إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، الشهر الماضي، فإنه من الممكن طرح مقترح الضم للتصويت اعتبارا من 1 يوليو / تموز المقبل.
ويقود المشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية بها مستوطنات يهودية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترات متزايدة مع عزم إسرائيل ضم ما يزيد عن 30 بالمائة من مساحتها الشهر المقبل.
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