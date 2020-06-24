أمانة عسير و بلدياتها : أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشية تسجل 1,234 مخالفة خلال شهر

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 3 آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية.

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية و تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أكد الحميدي الى انه قد أتلف خلال الحملة نحو 3،404 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة الى رصد نحو 1،234مخالفة صحية ، و ذلك بعد أكثر من 4،665 جولة ميدانية قام بها المراقبين فيما تم إغلاق نحو 332 منشأة مخالفة.

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فيما تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر بأن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية .

و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .