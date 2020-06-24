أبرز المباريات العالمية ليوم “الأربعاء 24 يونيو”

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز لمواصلة صدارة الدوري الإسباني عندما يستضيف ريال مايوركا ، وفي الدوري الانجليزي يمنى ليفربول نفسه بالفوز على ضيفه كريستال بلاس ليقترب أكثر من التتويج ، وفيما يلي أبرز مباريات الأربعاء “24 يونيو” : الدوري الإنجليزي 20:00 مانشستر يونايتد x شيفيلد 20:00 نيوكاسل x أستون فيلا 20:00 نوريتش سيتي x إيفرتون 20:00 وولفرهامبتون x بورنموث 22:15 ليفربول x كريستال بالاس الدوري الإسباني 20:30 ألافيس x أوساسونا 20:30 ريال سوسييداد x سيلتا فيغو 23:00 ريال مدريد x ريال مايوركا الدوري الإيطالي 20:30 إنتر ميلان x ساسولو 22:45 روما x سامبدوريا 22:45 أتالانتا x لاتسيو الدوري البرتغالي 21:00 تونديلا x باكوس 23:15 موريرينسي x فاماليكاو

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