مطارات الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

كشفت شركة مطارات الرياض من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة بمسمى (أخصائي استمرارية الأعمال) عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي استمرارية الأعمال (وظيفتان).

الوصف التدريبي:

– تنفيذ خطط وأنشطة استمرارية الأعمال في المنشأة، وتخطيط اختبارات وتنفيذها على الحلول

والاستراتيجيات القائمة واستخلاص المعلومات منها، وتحديث الإجراءات والخطط

المهام التدريبية:

1 -نشر الخطط والإجراءات في المنشأة، وتدريب الموظفين المسؤولين عن استمرارية الأعمال

ودعمهم، ومراقبة أدائهم.

2 -التنسيق مع أصحاب المصلحة، وإسناد المسؤوليات في وحدات الأعمال، والتواصل مع

السلطات.

3 -مواكبة أحدث الاتجاهات في المجال، وتحديد مبادرات التحسين المستمر للعمليات، وتنفيذ هذه

المبادرات.

4 -الإشراف على تنفيذ خطط وإجراءات الطوارئ وتحسينها، وتقديم الدعم لوحدات الأعمال

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والإجابة على الأسئلة.

5 -تحديد متطلبات العمليات التجارية والمخاطر المحتملة، وتصميم الخطط والاستراتيجيات

الشاملة المعنية بتعافي الأعمال من حالات الطوارئ والكوارث، وتطوير هذه الخطط

والاستراتيجيات.

6 -تخطيط اختبارات خطط الطوارئ، وتنفيذها واستخلاص النتائج منها، وتقييم أداء استمرارية الأعمال بعد حدوث عراقيل وانقطاعات حقيقية في العمل، والتحقيق في حالات العجز وإعداد التقارير، وتحديث الإجراءات والخطط.

الشروط:

1 -أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 -درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الإدارية.

3 -ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سوا ًء في القطاع العام أو الخاص.

4 -أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة

على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5 -ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

وأوضحت أن التقديم ُمتاح الآن بدأ يوم الإثنين بتاريخ 01/11/1441هـ الموافق 22/06/2020م وينتهي التقديم يوم

.م2020/07/22 الموافق هـ1441/12/01 بتاريخ الأربعاء

والتقديم من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا