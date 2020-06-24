- 1/2
- 2/2
واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة و الجهات الأمنية الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة 25 عربة خشبية تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع البضائع المقلدة و إزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل .
أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد بأن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة و الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم ضبط و مصادرة كميات كبيرة من البضائع المقلدة تشمل شواحن و سماعات وبطاريات الجوال و إكسسوارات نسائية في 25 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر .
و أكد وقاد بأن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية و الغير حضارية و التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن و المقيم في العاصمة المقدسة .
كانت هذه تفاصيل خبر 25 عربة بضائع مقلدة في قبضة بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.