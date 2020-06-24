25 عربة بضائع مقلدة في قبضة بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة و الجهات الأمنية الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة 25 عربة خشبية تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع البضائع المقلدة و إزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل .

أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد بأن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة و الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم ضبط و مصادرة كميات كبيرة من البضائع المقلدة تشمل شواحن و سماعات وبطاريات الجوال و إكسسوارات نسائية في 25 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر .

و أكد وقاد بأن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية و الغير حضارية و التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن و المقيم في العاصمة المقدسة .